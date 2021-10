എക്സ്പോ സന്ദർശകരോട് ദുബായ് പൊലീസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കകലെ മാത്രം

ദുബായ് ∙എക്സ്പോ 2020 സന്ദർശകരോട് ദുബായ് പൊലീസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കകലെ മാത്രം. എക്സ്പോ 2020 സന്ദർശകർക്ക് സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വബോധവും ഉയർത്തുന്നതിനു ദുബായ് പൊലീസ് ആരംഭിച്ച ‘എക്സ്പോ 2020 ൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ’ ക്യാംപെയിനിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉണർത്തിച്ചത്. മികച്ചതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സംരക്ഷണമാണ് എക്സ്പോ സന്ദർശകർക്കു നൽകുകയെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്കു സൗകര്യപ്രദമായി ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ദുബായ് പൊലീസ് സ്മാർട്ട് ആപ്പ് 'ഗൂഗിൾ പ്ലേ', 'ആപ്പ് സ്റ്റോർ', 'ഹുവാവേ' എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു.



പൊതുജനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ദുബായ് പൊലീസിന്റെ പൂർണ സന്നദ്ധത ബ്രി. ഖാലിദ് നാസർ അൽ റസൂഖി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ഡിജിറ്റൽ വികസനവും സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങളും വഴിയാണ് പൊലീസ് സുരക്ഷയൊരുക്കുക.വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുള്ള 192 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശരകരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേള അവിസ്മരണീയമാക്കുക പൊലീസിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ഖലീഫ അൽ മറി,ലഫ്റ്റ ജനറൽ അബ്ദുല്ല എന്നിവരുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് പൊലീസ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

സ്മാർട് ആപ്പ് തുടർച്ചയായി വികസിപ്പിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇൗ ആപ്പ്. സുരക്ഷ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനം, സമൂഹത്തിൽ അവബോധ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതും ക്യാംപെയിനിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അടിയന്തരമല്ലാത്ത കേസുകൾക്കുള്ള ഹോട്ട്‌ലൈൻ: 999, അല്ലാത്തവയ്ക്ക്: 901.

English Summary: Dubai Police tell Expo visitors that we are just a click away