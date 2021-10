മസ്‌കത്ത് ∙ അറബിക്കടലില്‍ മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് ഒമാന് നേരെ നീങ്ങുന്നുവെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച് ഒമാന്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. അറബിക്കടലില്‍ മറ്റൊരു ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടുന്നതായുള്ള പ്രാഥമിക സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചരണങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും നാഷനല്‍ ഏര്‍ളി വാണിംഗ് സെന്ററിന്റെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Meteorology department against another cyclone arriving in Oman