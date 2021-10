മസ്‌കത്ത് ∙ ഷഹീന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിലും മഴയിലും വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നവര്‍ക്ക് ആയിരം റിയാല്‍ വീതം നല്‍കാന്‍ മന്ത്രിതല സമിതി തീരുമാനം. ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ തകര്‍ന്ന ഓരോ വീടിനും ആയിരം റിയാല്‍ നല്‍കും. അതേസമയം, കാണാതായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തിയതായി നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി. കാണാതായ അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

നേരിട്ടുള്ള സന്ദര്‍ശനങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ്- ആരോഗ്യം- അടിസ്ഥാന സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച ദൗത്യങ്ങളും സമിതി വിശകലനം ചെയ്തു.

സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം



ഷഹീന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയും മൂലം തകര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്മെന്റ് (എന്‍സിഇഎം) അറിയിച്ചു. http://oco.org.om/volunteer/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

English Summary : Oman to pay OMR 1,000 urgent subsidy to houses damaged due to Shaheen cyclone