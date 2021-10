ലോകം ചുറ്റാൻ വിദ്യാർഥികളും

ദുബായ് ∙ വിനോദ-വിജ്ഞാന ലോകമൊരുക്കിയ എക്സ്പോയിൽ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരുടെ വൻതിരക്ക്. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. ഈ മാസം ദുബായിലെ 75ൽ ഏറെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (കെഎച്ച്ഡിഎ) അറിയിച്ചു.

ദിവസവും ആറായിരത്തിലേറെ കുട്ടികൾ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു. യുഎഇയിലെ 700ൽ ഏറെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമാകും. കോളജുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘങ്ങളും എത്തുന്നു. അടുത്തവർഷം മാർച്ച് 31വരെ നീളുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൈജ്ഞാനിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികളാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

എക്സ്പോയോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയും പങ്കെടുക്കാം. തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കും. വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ പരിപാടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പ്രാധാന്യമേറുന്നതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ എക്സ്പോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ വൻ സാധ്യതകളുള്ള ഈ മേഖലയിൽ പഠന-ഗവേഷണങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

വെർച്വൽ സ്പേസ് ടൂർ, വെബിനാറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, ലോകത്തെ അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുള്ള വിദ്യാർഥികൾ, പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

ബഹിരാകാശ ‘യാത്ര’യൊരുക്കി ലത്തീഫാസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്

ചൊവ്വയിലെത്തിയ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യേകലോകം-'ലത്തീഫാസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്' എക്സ്പോയിലുണ്ട്. അൽ വാസൽ പ്ലാസയിലെ കുംഭഗോപുരത്തിലും പ്രത്യേക പരിപാടികളുണ്ടാകും. ലത്തീഫാസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉല്ലാസമേഖലകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും അന്യഗ്രഹജീവികളും കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളും കുട്ടികളോടു കൂട്ടുകൂടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ബഹിരാകാശ പേടക സിമുലേറ്ററുകളിൽ യാത്രപോകാൻ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അവസരമുണ്ട്. വിവിധ ദൗത്യങ്ങളിൽ പേടകങ്ങൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ, വിലപ്പെട്ട തെളിവുകൾ, ഉപഗ്രഹ ഭാഗങ്ങൾ, ഭാവി പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കാണാനാകും.

മേളകൾ, ശിൽപശാലകൾ, വഴിയോര വിനോദങ്ങൾ, ഘോഷയാത്രകൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ, ഡിജിറ്റൽ തിയറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 200ൽ ഏറെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക മേഖലയുമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായി സ്പെഷൽ പാചകക്കാരുമായാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ എത്തിയത്.

ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ മൊബൈൽ ലാബ്

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ വേദികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ നിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ മൊബൈൽ ലാബ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലാബ് ദിവസവും വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശോധന നടത്തും. ശുചിത്വം, നിലവാരം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആരോഗ്യമാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വീട്ടുജോലിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യം

ദുബായ് ∙ വീട്ടു ജോലിക്കാർ, ആയമാർ എന്നിവർക്ക് എക്സ്പോയിൽ പ്രവേശനം സൗജന്യമാക്കി. ഇവർക്ക് എത്രതവണ വേണമെങ്കിലും സന്ദർശനം നടത്താമെന്നും താമസവീസയുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള വയോധികർ, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കും പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് മലബാർ ഗോൾഡ്

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ, ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പവൻ കപൂർ എന്നിവർക്കൊപ്പം മലബാർ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദും മറ്റു പ്രതിനിധികളും എക്സ്പോയിൽ.

ദുബായ്∙ എക്സ്പോ ഇന്ത്യ പവിലിയനിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. പവിലിയൻ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലുമായി മലബാർ ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യൻ കരകൗശല മികവുകൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് വഹിച്ച പങ്കിനെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യാന്തര മേളയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എം.പി. അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ ഹാൾമാർക്കിങ് നിർബന്ധമാക്കിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിലൂടെ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 750 ആക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. കമ്പനിയുടെ വളർച്ച ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു.

ഗലധാരി ജീവനക്കാർക്ക് ആറുദിനം അവധി

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ കാണാൻ ജീവനക്കാർക്ക് ഗലധാരി ഗ്രൂപ്പ് ആറുദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവധി നൽകുന്ന ആദ്യ സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗലധാരി. എക്സ്പോ നടക്കുന്ന 2022 മാർച്ച് 31 വരെ ഏതു ദിവസവും ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയെടുക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇളവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേ ഓഫിസിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നതു മൂലം ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെടാതെ വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും എക്സ്പോ മൂലമുള്ള ഗതാഗത തടസ്സം കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നും ഗലധാരി ഗ്രൂപ്പ് സഹ ചെയർമാൻ സുഹെയിൽ ഗലധാരി വ്യക്തമാക്കി. എക്സ്പോ കാണാൻ ജീവനക്കാർക്ക് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആരും ഒഴിവാക്കരുതാത്ത ഒന്നാണ് എക്സ്പോയെന്നും മറ്റൊരു സഹ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഗലധാരിയും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Students from more than 75 private schools in Dubai will visit Dubai Expo 2020