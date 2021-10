പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം വലിയ ‘പരീക്ഷ’; പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് സംവരണസീറ്റില്ല

അബുദാബി∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ മക്കൾ പരിധിക്കു പുറത്ത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് സംവരണ സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. പിതാവ് വിദേശത്തായതിനാൽ വരുമാന പരിധിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതാണ് ഇവർക്കു വിനയാകുന്നത്.

എന്നാൽ സമ്പന്നരായ നാട്ടുകാരുടെ മക്കൾക്ക് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയതായി ചില രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു. മുന്നാക്കക്കാരിൽ പിന്നാക്കക്കാർക്കായി നീക്കിവച്ച 10% സംവരണത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുമാന പരിധി. ഇത്ര വരുമാനമില്ലാതിരുന്നിട്ടും രക്ഷിതാവ് വിദേശത്തായതിന്റെ പേരിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു.

എല്ലാ പ്രവാസികളും സമ്പന്നരല്ല

ഗൾഫിലെ സാധാരണ പ്രവാസികളിൽ 85% പേരും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിനാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള 15% പേരുടെ ശ്രേണിയിലേക്കു മൊത്തം പ്രവാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം സാധാരണ പ്രവാസികൾ സംവരണ പരിധിക്കു പുറത്തായി.

വരുമാന പരിധി കുറഞ്ഞത് 5 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തുകയോ പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്കും സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ വേണമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എൻആർഐ സീറ്റെന്ന പേരിൽ അഞ്ചും പത്തും ഇരട്ടി തുക വാങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് സാധാരണ പ്രവാസികളുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ സംവരണം അനിവാര്യമാണെന്നും ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എപ്ലസ് നേടിയവരുടെ എണ്ണക്കൂടുതൽ കാരണം ഇഷ്ട ഗ്രൂപ്പിലും സ്കൂളിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ഏറെ. ഇതുമൂലം സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ, അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൻ തുക ഡിപ്പോസിറ്റും ഉയർന്ന ഫീസും നൽകി പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് പ്രവാസികൾ പറയുന്നു.

സംവരണ മാനദണ്ഡം ലഘൂകരിക്കണം

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടവും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും നേരിട്ട് നിത്യജീവിതത്തിനു പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മക്കളുടെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസ ചെലവും വലിയ ബാധ്യതയാണ്.

2 വില്ലേജ് പരിധിയിലാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ വീട് എങ്കിൽ 2 ഇടങ്ങളിലെയും വരുമാനം കണക്കാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നുവെന്നും അതിനാൽ സംവരണ അപേക്ഷയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്നു ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

