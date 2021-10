മസ്‌കത്ത്∙ ഷഹീന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ച മേഖലകളില്‍ ശുചീകരണവും പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികളുമായി രാജ്യം മുഴുവന്‍ കൈകോര്‍ത്തു. ദുരിതത്തില്‍ നിന്നു കരകയറാന്‍ ഒരു മനസ്സോടെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഒരുമിച്ചപ്പോള്‍ സൈന്യവും പൊലീസും മറ്റു സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളും മുന്നില്‍ നിന്നു നയിച്ചു.

ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ വന്‍ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ അല്‍ ഖാബൂറ, അല്‍ സുവൈഖ് വിലായതുകളിലാണ് പ്രധാനമായും ശുചീകരണം നടന്നത്. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ശുചീകരണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു. ഐസി എഫ്, കെഎംസിസി, സോഷ്യല്‍ ഫോറം തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു.



വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് വടക്കന്‍ ബാതിനയില്‍ എത്തിയത്. വീടുകളും റോഡുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ശുചീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അറ്റകുറ്റപണികളും നടത്തി. അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം നടന്നു.



സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ അണിനിരക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നാഷണല്‍ കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്മെന്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

അസി. കമാന്‍ഡര്‍ അഹ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ റിയാമി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ റിലീഫ്- ഷെല്‍ട്ടര്‍ സെക്ടറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി. സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ വിഭജിച്ചു ഓരോ പ്രദേശത്തേക്കും അയച്ചു കൃത്യമായ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തി. പ്രവാസി സംഘടനകള്‍ക്കും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അധികൃതര്‍ കൃത്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

English Summary : Over 15,000 volunteers including expats joined for relief operations in North Al Batinah