ചൊവ്വയെ അടുത്തറിയാം, ചന്ദ്രനെ തൊട്ടറിയാം; ശാസ്ത്രയുഗത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് യുഎസ്

ദുബായ് ∙ ഭൂമിയുടെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരായ ചന്ദ്രനെയും ചൊവ്വയെയും കാണാൻ എക്സ്പോയിലെ യുഎസ് പവിലിയനിൽ വൻ തിരക്ക്. കണ്ടിട്ടു വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ തൊട്ടുനോക്കാം. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ചെറുകല്ലിനു ചുറ്റുമാണ് ആകാംക്ഷയോടെ നൂറുകണക്കിനു കണ്ണുകൾ. 1972ൽ നാസയുടെ അപ്പോളൊ ദൗത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നെത്തിച്ച കല്ലിന്റെ ചെറുകഷണമാണ് പവിലിയനിലുള്ളത്.

സന്ദർശകർക്ക് തൊട്ടുനോക്കാം. ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പതിച്ച ഉൽക്കയുടെ ചെറുകഷണവും തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അമേരിക്ക നടത്തിയ ചൊവ്വ-ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാനാകും. ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ പ്രതീതിയുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഏറെ. ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയ യുഎസ് റോബട്ടിക് റോവർ ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ മാതൃകയും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. കോണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥികളാണ് ഇതു നിർമിച്ചത്. പെഴ്സിവീയറൻസ് പേടകത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം.

ചൊവ്വയിൽ ജലാംശമുണ്ടെന്ന നിഗമനങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവി പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതായി പവിലിയൻ പ്രതിനിധി പറയുന്നു. 43 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയും കാണാം. കാർഷികം, കാലാവസ്ഥ, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ 10 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ആഴ്ചയും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും. മൊബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ടിലെ പവിലിയൻ അമേരിക്കൻ ആർക്കിടെക്ട് കർട്ടിസ് ഡബ്ല്യു ഫെൻട്രസാണു രൂപകൽപന ചെയ്തത്.

അറിയാം, ബഹിരാകാശം

സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റ് മാതൃക.

ശാസ്ത്ര യുഗത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളാണു യുഎസ് പവിലിയന്റെ പ്രമേയം. ബുദ്ധികൊണ്ടു മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ ഭദ്രമാക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആദ്യ എക്സ്പോയാണിത്. യുഎസ്, റഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ പവിലിയനുകളിൽ ബഹിരാകാശമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം. ഇന്ത്യൻ പവിലിയനിൽ ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ ദൗത്യങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളുണ്ട്.

