ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ യാത്ര ഇനി ഇൗസിയായി

ദോഹ∙ദോഹ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ പദ്ധതി പാക്കേജ് നാലിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ഗതാഗതത്തിനു തുറന്നതായിപൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാൽ)

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ ഗതാഗത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ റോഡുകളുടെ വികസനം വലിയ ഗുണകരമാകും. പാക്കേജ് നാലിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിനൊപ്പം അൽ വക്കലാത്ത്, അൽ കരാജ്, അൽ കസറാത്ത്, തുടങ്ങിയ പ്രധാന റോഡുകളുടെയും സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 23, 25, 26, 28 എന്നിവയുടെയും വികസനവുമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

9 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ വികസനമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നേരത്തെ പാക്കേജ് 1, 2, 6 എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡുകൾ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നിരുന്നു.

അൽ വക്കലാത്ത്, അൽ കരാജ് സ്ട്രീറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 15, 23 എന്നിവിടങ്ങളിലായി 11 സിഗ്‌നൽ നിയന്ത്രിത ഇന്റർസെക്​ഷനുകളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ് നാലിൽ 849 കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യവുമുണ്ട്. 286 വൈദ്യുത തൂണുകളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റോഡിലെ അവസാനഘട്ട ടാറിങ്, റോഡ് അടയാളങ്ങൾ പതിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ മാത്രമാണ് പാക്കേജ് നാലിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്.

English Summary : Ashghal opens all streets within package 4 of Doha Industrial Area Project