ഇഖാമ പുതുക്കൽ; ഈയാഴ്ച ചർച്ച

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ 60 തികഞ്ഞ ബിരുദമില്ലാത്ത വിദേശികൾക്ക് ഇഖാമ പുതുക്കി നൽകുന്നത് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും.

ജനുവരി 1 തൊട്ട് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിരോധനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഫത്‌വ- നിയമ നിർമാണ സമിതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇഖാമ പുതുക്കൽ പുനരാരംഭിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം പിൻ‌വലിച്ച് ഉത്തരവ് വരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രിയും മാൻപവർ അതോറിറ്റി ചെയർമാനും തമ്മിൽ ഈയാഴ്ച ചർച്ച നടത്തും. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം വരും മുൻപ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ഫത്‌വ- നിയമനിർമാണ സമിതിയുടെ നിലപാട് പുറത്തുവന്നതോടെ ഇഖാമ പുതുക്കുന്നതിന് ഒട്ടേറെപ്പേർ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

