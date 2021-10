അതിശയ ലോകത്തേക്ക് ഭീമൻ വാതിലുകൾ; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോയിലെത്തുന്ന ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച പടുകൂറ്റൻ കവാടങ്ങളാണ്. മുഖ്യവേദിയായ അൽ വാസൽ കുംഭ ഗോപുരം പോലെ തന്നെ ഈ കവാടങ്ങളുടെ ശിൽപചാതുരിയും ഭീമാകാരവും അതിശയ കാഴ്ചകളാണ്.

എൻജിനീയറിങ് വിസ്മയങ്ങൾ ഏറെയുള്ള എക്സ്പോയിലെ മറ്റൊരു ചാരുതയാണ് ഇവ. പുരാതന മഷ്റബീയ മാതൃകയിലാണ് ഇവ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഷ്റബീയയും ഇതാണെന്ന് ഇവ നിർമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വാസ്തുശിൽപി ആസിഫ് ഖാൻ പറയുന്നു.

പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കാഴ്ച തരാത്തതും എന്നാൽ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുമായ ജനൽ അഴികളുടെയും (ഫ്രഞ്ച് ജലൂസികൾ) മറ്റും നിർമാണ രീതി സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ഇസ്​ലാമിക വാസ്തുശിൽപ ശൈലിയാണ് മഷ്റബീയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. സ്വകാര്യത നിലനിർത്താനും എന്നാൽ കാറ്റ് കൂടുതൽ കയറി ചൂട് കുറയ്ക്കാനും ഈ നിർമാണരീതി സഹായിക്കും. ആത്മീയതയുടെയും പൗരാണികതയുടെയുമെല്ലാം അംശമുണ്ട് ഇതിൽ. അറബി നാട്ടിലെ പുരാതന വീടുകളിലെ ജനാലകളെല്ലാം നിർമിച്ചിരുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു.

21 മീറ്റർ ഉയരവും 30 മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് കവാടത്തിന്. എന്നാൽ 18 ടൺ ഭാരമേയുള്ളു. ഇതിലെ തോരണങ്ങൾ പോലെയുള്ള അഴികൾ മഷ്റബീയ മാതൃകയിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കനംകുറഞ്ഞ കാർബൺ കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് കാരണം. കടലാസിന്റെ അത്രയും മാത്രം (10 മില്ലീ മീറ്റർ) കനമേ ഇതിനുള്ളൂ. വെളിച്ചം അരിച്ചു വിടുന്നതിനൊപ്പം കാറ്റിനെ കൂടുതൽ കടത്തിവിട്ട് ചൂട് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.

കാർബൺ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനനിർമാണ കമ്പനികളിലാണ് ഇത്രവലിയ മഷ്റബീയ അഴികൾ നിർമിച്ചത്. ജർമനിയിലെ ബവേറിയയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖമായ ആന്റ് വെർപ് വഴി ദുബായ് ജബൽ അലി തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എക്സ്പോയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമിതിയും ഇതായിരുന്നു.

ഇതിനു പുറമേ അറബിക് അക്ഷരങ്ങളെഴുതിയ പോലെയാണ് എക്സ്പോയിലെ പല ഇരിപ്പിടങ്ങളും ആസിഫ് ഖാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹുബ് (സ്നേഹം), കറാമ (അന്തസ്സ്), അൽസലാം (സമാധാനം) എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ മാതൃകയിലാണ് അവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എക്സ്പോ പ്രദേശത്തെ പച്ചപ്പണിയിക്കാൻ മുപ്പതിനായിരം ചെടികളും ഏഴായിരം ഗാഫ് മരങ്ങളും ഖാനും സംഘവും നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Giant Gateways to Dubai Expo 2020 is a reinterpretation of the traditional Mashrabiya