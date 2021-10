സ്കൂളിന്റെ വിശാലതയിൽ കൂടുതൽ ഉണർവോടെ;മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ പരിശീലനം

അബുദാബി ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവു വന്നതോടെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക, മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതായി വിദഗ്ധർ. വീടിനകത്തെ പരിമിതികൾക്കിടയിൽ നിന്നു സ്കൂളിന്റെ വിശാലതയിൽ സുഹൃത്തുക്കളും അധ്യാപകരുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് ഈ മാറ്റത്തിനു കാരണം. വിദ്യാർഥികൾ എത്തിയതോടെ അധ്യാപകരിലും ഉണർവ് പ്രകടമായി. ഇ–ലേണിങ്ങിലൂടെ പഠനം തടസ്സപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായതായി ലൈഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും മൈൻഡ് വെൽനെസ് കെയർ പ്രാക്ടിഷണറുമായ കോട്ടയം സ്വദേശി ഡോ. സൂസൻ കോരത് പറഞ്ഞു.

സ്കൂളിലെത്തിയതോടെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലരായി. പാഠ്യ, പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ പലരും കൂടുതൽ മികവു കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

യുഎഇയിൽ ദുബായിൽ മാത്രമാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും സ്കൂളിൽ എത്തിയത്. ഇതര എമിറേറ്റുകളിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് സ്കൂളിൽ നേരിട്ടെത്താം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇ–ലേണിങ് തുടരാം. വൈകാതെ മറ്റു എമിറേറ്റുകളിലെ വിദ്യാർഥികളും പൂർണമായും സ്കൂളിലെത്തും.

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ പരിശീലനം

അബുദാബി ∙ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്താൻ അധ്യാപകർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് സായിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടക്കം കുറിച്ചു. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതി യുഎഇയിൽ ആദ്യമാണ്. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്താനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക സഹായം നൽകുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.



ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഫസർമാർ, മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് പരിശീലനം. പിന്നീട് രാജ്യത്തെ സ്കൂളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. സൈക്കോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

പ്രായത്തിന് ആനുപാതികമായി സ്വായത്തമാക്കേണ്ട കഴിവുകൾ സ്കൂൾ ചുറ്റുപാടിൽനിന്നാണു കുട്ടികൾക്കു കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നേട്ടം മാത്രമല്ല ജീവിത വിജയം. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ നേടുന്ന വിജ്ഞാനവും ജീവിത വിജയത്തിനു പ്രധാനമാണ്. ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു.



ഡോ. സൂസൻ കോരത്

