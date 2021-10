ദുബായ്∙ എക്‌സ്‌പോ 2020 സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേയ്ക്ക്. ഇൗ മാസം 1 ന് ദുബായ് ജബൽ അലിയിലെ പ്രത്യേക വേദിയിൽ ആരംഭിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോയ്ക്ക് ആദ്യ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റെടുത്ത് സന്ദർശിച്ചവർ ആകെ 4,11,768 ആണെന്നു സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.



എക്സ്പോ വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ, പ്രദർശകർ, പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ കൂട്ടാതെയുള്ള കണക്കാക്കാണിത്. സന്ദർശകരിൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളാണ്. 175 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരാണ് എത്തിയത്.

മേളയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സ്പോ വെർച്വലിൽ മൂന്നു ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തത്സമയം കണ്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സന്ദർശകരുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അധികൃതർ പങ്കുവച്ചത്.

