ഖത്തർ ദേശീയദിനാഘോഷം ഇക്കുറി പൊടിപൊടിക്കും

ദോഹ∙ ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി വിപുലമായി നടക്കും. അതേസമയം ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വേദിയായ ദർബ് അൽ സായിയിൽ ഇത്തവണ ആഘോഷം ഉണ്ടാകില്ല.

ഡിസംബർ 18നാണ് ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ ദിനം. ദേശീയ ദിന പരേഡിന്റെ വേദി ദോഹ കോർണിഷ് ആണ്. അൻപതിലധികം പരിപാടികളാണ് സാംസ്‌കാരിക കായിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഘോഷം ഇല്ലായിരുന്നു.

അൽ സദ്ദിലെ ദർബ് അൽ സായിയിൽ ഇത്തവണ ആഘോഷമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അൽ സദ്ദിൽ നിന്ന് ദർബ് അൽസായി ഉംസലാൽ മുഹമ്മദിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ജോലികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.

2022 ഡിസംബർ 18ലെ ദേശീയ ദിനാഘോഷം ഉംസലാലിലെ ദർബ് അൽ സായിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് സാംസ്‌കാരിക കായിക മന്ത്രിയും ദേശീയ ദിന സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനുമായ സലാഹ് ബിൻ ഗാനിം അൽ അലി വ്യക്തമാക്കി.

പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷം. ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കിയ 'പൈതൃക പുൽമേടുകൾ; യഥാർഥ വിശ്വാസം' എന്ന ദേശീയദിന മുദ്രാവാക്യം പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ്.

1878 ഡിസംബർ 18ന് ആധുനിക ഖത്തറിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് ജാസിം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻതാനി അധികാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രമായി ഖത്തറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെയും ഓർമപുതുക്കിയാണ് ഡിസംബർ 18 ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

English Summary : Qatar National Day will be celebrated on December 18th