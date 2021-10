ഉംറ തീർഥാടനം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രം

മക്ക∙ ഉംറ തീർഥാടനവും ഹറം പള്ളി സന്ദർശനവും വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തി. മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളി സന്ദർശനത്തിനും ഇതു ബാധകമാണ്. വാക്സീൻ ഇളവുള്ളവർക്കു രേഖ കാണിച്ചാൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

ഇതേസമയം വാക്സിനേറ്റഡ് എന്ന് തവക്കൽനാ ആപ്പിൽ കാണിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ഇന്നലെ മുതൽ പൊതുഗതാഗത ബസിലും ട്രെയിനിലും പൊതുസ്ഥലത്തും പ്രവേശനമുള്ളൂ.

ഇതോടെ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. സൗദിയിൽ വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബുക്കിങ് ലഭ്യമാണെന്നും എത്രയും വേഗം വാക്സീൻ എടുക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary : Saudi Arabia to allow in vaccinated Umrah pilgrims