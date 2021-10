ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരം; ടിക്കറ്റ് വിൽപന നാളെ തുടങ്ങും

ദോഹ∙നവംബറിൽ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപന നാളെ തുടങ്ങും.

ലുസെയ്ൽ സർക്യൂട്ട് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ മുഖേന ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാം. നവംബർ 19 മുതൽ 21 വരെ ലുസെയ്ൽ രാജ്യാന്തര സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ മത്സരത്തിലേക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളു.

12 വയസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്‌സിനേഷൻ നിർബന്ധം. മത്സരം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഡോസെടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞവരുമായിരിക്കണം.

സോൺ-എ (സെൻട്രൽ), സോൺ-ബി (നോർത്ത്), സോൺ-സി (സൗത്ത്) എന്നിങ്ങനെ 3 സോണുകളായാണ് കാണികൾക്കുളള ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോൺ-എയിൽ 3 ദിവസത്തെ മത്സരം കാണാൻ 2,000 റിയാൽ ആണ് നിരക്ക്.

സോൺ-ബി, സോൺ-സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3 ദിവസത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് 1,000 റിയാൽ വീതമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഇനി സർക്യൂട്ടിലെ മികച്ച ഇടങ്ങളിലൊന്നായ ലുസെയ്ൽ ക്ലബ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിലിരുന്ന് മത്സരം കാണാൻ 2,000 റിയാൽ നൽകണം. ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഫാൻ സോൺ, ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവേശിക്കാം.

മത്സരം നടക്കുന്ന 3 ദിവസങ്ങളിലും ലുസെയ്ൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനും ലുസെയ്ൽ സർക്യൂട്ട് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിനും ഇടയിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ഷട്ടിൽ സർവീസും ലഭിക്കും. ടാക്‌സി സേവനവും സൗജന്യ പാർക്കിങും ലഭിക്കും.

ഇതാദ്യമായാണ് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിന് ഖത്തർ വേദിയാകുന്നത്. https://www.circuitlosail.com/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ LCSC എന്ന ആപ്പ് മുഖേനയോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.

English Summary : Tickets sales for first Qatar Formula 1 race to start from 12th October