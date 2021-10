50 വർഷത്തേക്കുള്ള മാർഗരേഖ; യുഎഇ കുതിക്കും, 10 തത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ച്

അബുദാബി ∙ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വികസനത്തിനുള്ള മാർഗരേഖയായി ഈയിടെ പുറത്തിറക്കിയ 10 തത്വങ്ങൾക്ക് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അംഗീകാരം നൽകി.

ഈ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം രാജ്യത്തെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നു ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ പറഞ്ഞു. സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ഇറക്കിയ തത്വങ്ങൾ അടുത്ത 50 വർഷത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രയാണം നിർണയിക്കും.

കുതിക്കും, ഈ തത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ച്



1 നഗര, ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുടെ വികസനത്തിലൂടെ ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റിനെ (യുഎഇ) ശക്തിപ്പെടുത്തുക.



2 ലോകോത്തര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക. ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ മികച്ച ആഗോള സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.

3 രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനയം ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളെ കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നായിരിക്കണം.

4 ഭാവിയിലേക്കുള്ള ശക്തി മനുഷ്യ മൂലധനമാണ്. മത്സരാധിഷ്ഠിത ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മുന്നേറുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കൽ, വിദഗ്ധരെ നിലനിർത്തൽ, കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകണം.

5 നല്ല അയൽപക്കമാണ് സ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാനം. അയൽക്കാരുമായി സുസ്ഥിരവും അനുകൂലവുമായ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനയം.

6 യുഎഇയുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും ഏകീകരിക്കണം. ആഗോള തലത്തിൽ ബിസിനസ്, വിനോദസഞ്ചാരം, വ്യവസായം, നിക്ഷേപം, സാംസ്കാരിക മികവ് ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം.

7 ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്രീയ മേഖലകളിലെ മികവായിരിക്കും വികസന-സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനമാവുക. പ്രതിഭകൾ, കമ്പനികൾ, ഈ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആഗോള ഹബ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഏകീകരണം രാജ്യത്തെ ഭാവിയിലെ ആഗോള നേതൃത്വമാക്കും.

8 സഹിഷ്ണുത, സുതാര്യത, അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, നീതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥ. സമാധാനവും തുറന്ന മനസ്സും മാനവികതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾക്കും രാജ്യം പിന്തുണ നൽകും.

9 വിദേശ മാനുഷിക സഹായം രാജ്യത്തിെന്റെ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടിനും ധാർമിക ദൗത്യത്തിെന്റെയും ഭാഗമാണ്. ദുരന്തങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പ് തടസ്സമാകില്ല.

10 സമാധാനം, ഐക്യം, ചർച്ചകൾ, സംഭാഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണ് വിദേശനയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സമാധാനപരവും ക്രിയാത്മകവുമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകൾ പരിഹരിക്കും.

