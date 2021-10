യുഎഇ എല്ലാവരുടെയും രാജ്യവും വീടും: ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

ദുബായ്∙ യുഎഇ എല്ലാവരുടെയും രാജ്യവും വീടുമാണെന്ന് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പറഞ്ഞു. ഇന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക അസ്ദ ബിസിഡബ്ല്യു അറബ് യൂത്ത് സർവേയുടെ പതിമൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ തലേദിവസമാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസ്താവന.



ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകും.അതു പോസിറ്റീവായി തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു. യുഎഇ 47 ശതമാനം അറബ് യുവാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യമാണെന്നു വാർഷിക സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അമേരിക്കയും (19 ശതമാനം) കാനഡയും (15 ശതമാനം).

English Summary: Uae is the country and home of all says Sheikh Mohammed