ദുബായ്∙ യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലേക്ക് യുഎഇ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് യുഎഇ യുഎച്ച്ആർസിൽ അംഗമാകുന്നത്. ഏഷ്യ– പസഫിക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 180 വോട്ട് നേടിയാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് യുഎഇ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

English Summary : UAE elected to UN Human Rights Council for third time