ലോക ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് ഒമാനില്‍ അരങ്ങുണരുന്നു

മസ്‌കത്ത്∙ ഐപിഎല്‍ ആരവങ്ങള്‍ക്ക് യുഎഇയില്‍ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞതോടെ ഇനി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക്.

ഒമാനിലും യുഎഇയിലുമായി ഒക്ടോബര്‍ 17 മുതല്‍ നവംബര്‍ 14 വരെയാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ്. ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒമാന്‍ വേദിയാകുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലോകകപ്പ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുഎഇയിലും ഒമാനിലുമായി നടത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡ് (ബിസിസിഐ) തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പിനെ വരവേല്‍ക്കുന്നതിനായി ഒമാനില്‍ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിസിഐയുടെ പ്രത്യേക സംഘം സംഘാടനത്തിനായി മസ്‌കത്തിലുണ്ട്.

ഒമാന്‍, ബംഗ്ലദേശ്, ശ്രീലങ്ക, അയര്‍ലന്‍ഡ്, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, സ്‌കോട്ലന്‍ഡ്, നമീബിയ, പാപുവ ന്യൂഗിനി എന്നീ 8 ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 17 മുതല്‍ മസ്‌കത്തിലെ ആമിറാത്തില്‍ ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടക്കും. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നടക്കുന്ന 12 കളികള്‍ക്കു ശേഷം ഓരോ ഗ്രൂപ്പില്‍നിന്നും രണ്ടു ടീമുകള്‍ വീതം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് (സൂപ്പര്‍ 12) യോഗ്യത നേടും. ഒക്ടോബര്‍ 24 മുതല്‍ യു എ ഇയില്‍ ആണ് സൂപ്പര്‍ 12 റൗണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍.



ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നാളെ ഉച്ചക്ക് പ്രാദേശിക സമയം രണ്ട് മണിക്ക് ഒമാന്‍ ന്യൂ ഗനിയയെ നേരിടും. വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ബംഗ്ലദേശ് സ്‌കോട്ട്‌ലാൻഡിനെ നേരിടും. മത്സരങ്ങളില്‍ കാണികളെ അനുവദിക്കും. വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ച 2,500 മുതല്‍ 3,000 വരെ കാണികള്‍ക്ക് ഒരു മത്സരത്തില്‍ പ്രവേശനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ചീഫ് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍ ദുലീപ് മെന്‍ഡിസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : For one week only, Oman centre-stage at T20 World Cup