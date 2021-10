ഭർത്താവുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു; യുവതിക്കു പിഴ

ദുബായ് ∙ വിവാഹമോചന നടപടികൾക്കിടെ ഭർത്താവുമായുള്ള സംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അറബ് യുവതിക്ക് ദുബായ് കോടതി 2,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. സംഭാഷണത്തിനു പുറമേ, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറും വീടിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ഭർത്താവ് ബർദുബായ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

വിവാഹമോചിതയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ട സഹായധനത്തെക്കുറിച്ച് ഭർതൃസഹോദരിയോടു ചോദിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്ന യുവതിയുടെ വാദം പ്രോസിക്യൂഷൻ തള്ളി. കൂടുതൽ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ്.

ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. തടവോ പിഴയോ രണ്ടും ഒരുമിച്ചോ ലഭിക്കാം.

English Summary: Woman fined Dh2,000 for posting messages with husband on Instagram.