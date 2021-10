കടൽക്ഷോഭം: കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം; സർക്കാരിന്റെ അനുകൂല മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ച് യൂസഫ്

ദുബായ്∙ കേരളത്തിലെ കടൽത്തീരത്തിന് പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദമായ ശാശ്വത സംരക്ഷണം എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടുവന്ന കാസർകോട്ടെ യുവ സംരംഭകൻ യു.കെ.യൂസഫ് ദുബായിൽ. കടൽക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നു തീരദേശത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് താൻ കേരള സർക്കാരിന് മുന്നില്‍ വച്ച 'യുകെ യൂസഫ് ഇഫക്ട്സ്; സീ വേവ് ബ്രേക്കേർസ്' എന്ന ജനോപകാര പദ്ധതി സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

കടൽത്തീര സംരക്ഷണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷത്തേയ്ക്ക് 17,000 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞതുകയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം യൂസഫ് നിർദേശിക്കുന്നു. 4,000 കോടി രൂപ ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള കടൽത്തീരത്ത് മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പാർപ്പിടങ്ങൾ, തീരദേശ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഭാവിയിൽ ഒരുക്കാനും സാധിക്കും. ഇതു സർക്കാരിന് വൻ സാമ്പത്തിക വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കും.



കേരളത്തിലെ 650 കിലോ മീറ്റർ കടൽത്തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒാരോ വർഷവും സർക്കാർ ഭീമമായ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, തീർത്തും പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായി പാറപൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കല്ലുകൾ വയ്ക്കുകയും അത് ഒാരോ വർഷവും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കല്ലുകൾ കടൽക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണു പറയാറ്. പലപ്പോഴും തോണിയും ബോട്ടുമെല്ലാം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇൗ കല്ലുകളിൽ തട്ടിയാണ്. ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് താൻ നിർദേശിക്കുന്നതെന്നും യൂസഫ് പറയുന്നു.



കടൽത്തീര ജീവിത പ്രതിസന്ധി നൽകിയ പാഠം



കടൽത്തീരത്തോടടുത്ത ഉപ്പളയിലാണ് യൂസഫിന്റെ തറവാട്ട് വീട്. ബാല്യകാലം മുതലേ തീരദേശ ജനതയുടെ വിഷമം കണ്ടാണു വളർന്നത്. ഒാരോ വർഷവും കടൽക്ഷോഭം മൂലം വീടും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട് വിലപിക്കുന്നവരുടെ മുഖങ്ങൾ നോവു പടർത്തുന്നു. ഏറെക്കാലമായി മനസിലുള്ള വിഷമങ്ങളാണ് തന്നെ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. പദ്ധതിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് അധികൃതരെ കാണാൻ പോയി ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, കടൽക്ഷോഭം മൂലം നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടു. ഇന്ത്യയിലെ തീരപ്രദേശ ജീവിതം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാണ്. സർക്കാരിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയില്ലാതെ തന്റെ ആശയം നടപ്പിലാക്കാനാവില്ല. ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയം കണ്ടതാണ് ആദ്യ നേട്ടം. മാധ്യമങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുമായി പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്തു. പോർട്ട്, മ്യൂസിയം, ആർക്കിയോളജി മന്ത്രി അഹമദ് ദേവർകോവിലുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉപ്പള മൂസോടി കടൽത്തീരത്ത് കേവലം ഒരു രൂപ പ്രതിഫലത്തിൽ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു കാണിക്കാമെന്ന് യൂസഫ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനും ഇതുവരെ അനുമതി ലഭിച്ചി‌ട്ടില്ല. അതു ലഭിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും പാവപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിൽ നിന്നു പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും യൂസഫ് പറഞ്ഞു.



കാസർകോടിന്റെ സ്വന്തം യൂസഫലി



വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു യൂസഫ്. ഒട്ടേറെ ബിസിനസ് സംരഭങ്ങളുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം. 'കാസർകോടിന്റെ സ്വന്തം യൂസഫലി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം നഗരത്തിൽ മൂന്നു ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ, കർണാടകയിലെ മംഗ്ലുരു നഗരത്തിലും വിവിധ നിർമാണ പദ്ധതികളുടെ പിന്നിലാണ്. കെട്ടിട നിർമാണത്തിൽ 25 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുണ്ട്.



നഗരമധ്യത്തിലെ ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനടുത്ത് നിർമിക്കുന്ന ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിനടുത്തെ കുന്നിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിഹാരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി. മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളുള്ള കേരളത്തിൽ 15% പേർ തീരദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോടു വരെയുള്ള തീരപ്രദേശ സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായെങ്കിൽ താന്‍ ധന്യനായെന്നു നിർധനരോട് കാരുണ്യം കാട്ടുന്നതിൽ എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കാറുള്ള ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, കാലം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല എന്നതിനാൽ, അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർഥ്യമാകട്ടെയെന്നാണു യൂസഫിന്റെ പ്രാർഥന.

English Summary : Kasaragode native businessman awaits government approval for his new project to preserve coastal region