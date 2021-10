ഖത്തർ അമീർ കപ്പിൽ ആദ്യ പോരാട്ടം 22ന്; സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ബസുകളിൽ‌ സൗജന്യയാത്ര

ദോഹ∙ അമീർ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർണം. കാണികൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ യാത്ര സൗജന്യം.

ഈ മാസം 22ന് വൈകിട്ട് 7നാണ് അൽ സദ്ദും അൽ റയാനും തമ്മിൽ അമീർ കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം. 2022 ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനായി പൂർത്തിയായ ആറാമത്തെ സ്റ്റേഡിയമായ അൽ തുമാമയിലാണ് അമീർ കപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടിയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും.

40,000 സീറ്റുകളുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്. ഈ മാസം 7ന് മുൻപായി കോവിഡ് വാക്‌സീൻ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും 2020 ഒക്‌ടോബർ 21ന് ശേഷം കോവിഡ് വന്നു ഭേദമായവർക്കും മാത്രമാണ് പ്രവേശനം.

12 ൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മത്സരത്തിന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത റാപ്പിഡ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം നിർബന്ധമാണ്. ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഫാൻ ഐഡിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ.

എങ്ങനെ എത്താം, വാഹനം എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം



നേരത്തെ എത്തണം



മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് സ്റ്റേഡിയവും 4 മണിക്കൂർ മുൻപായി കാർ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കും.

കാണികൾ നേരത്തെ എത്തണം. കൈവശം ഖത്തർ ഐഡിയും ഫാൻ ഐഡിയും നിർബന്ധമാണ്.

പൊതുഗതാഗതം സൗജന്യം

ദോഹ മെട്രോയുടെ ഫ്രീ സോൺ സ്റ്റേഷനിൽ (റെഡ്‌ലൈൻ) നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കും തിരിച്ചും സൗജന്യ ഷട്ടിൽ, കർവ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടാകും. സൗജന്യ ബസ് സേവനം മത്സരത്തിന് 4 മണിക്കൂർ മുൻപ് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെയും ലഭിക്കും. ഫാൻ ഐഡിയുള്ളവർക്ക് ദോഹ മെട്രോയിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം.

ടാക്‌സിയിൽ‌ വരുന്നവർ



സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കിഴക്കു വശത്ത് അൽ മദീന സ്ട്രീറ്റിൽ സജ്ജമാക്കിയ പ്രത്യേക ടാക്‌സി സോണിൽ ഇറങ്ങണം.

സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ വരുന്നവർ

സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കോറിഡോറിനു നേരേ സഞ്ചരിച്ച് ആദ്യത്തെ എക്‌സിറ്റ് എടുക്കണം. തുടർന്നുള്ള അടയാള ബോർഡുകൾ പിന്തുടർന്നാൽ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തെത്താം. ദോഹ എക്‌സ്പ്രസ് വേ, റൗദത്ത് അൽ ഖെയ്ൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ റോഡിലേക്കുള്ള എക്‌സിറ്റിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് യു-ടേൺ എടുത്ത് അടയാള ബോർഡുകൾ പ്രകാരം യാത്ര ചെയ്താൽ പൊതുപാർക്കിങ്ങിൽ എത്താം.

ജനറൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർ

ജനറൽ ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്കു ഭാഗത്തുമാണ് പാർക്കിങ്. പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് ദോഹ എക്‌സ്പ്രസ് വേ ജംക്‌ഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ റോഡ് ജംക്‌ഷനും ഇടയിലും വടക്കു വശത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ റോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കോറിഡോർ ജംക്‌ഷനും ദോഹ എക്‌സപ്രസ് വേ ജംക്‌ഷനും ഇടയിലുമുള്ള റോഡിലൂടെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്താം.

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബോക്‌സ് ടിക്കറ്റ്

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബോക്‌സ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ദോഹ എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ പാതയിൽ, സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് റോഡ് ജംക്‌ഷനും ഇ-റിങ് റോഡ് ജംക്‌ഷനും ഇടയിലുള്ള റോഡിലൂടെ എത്താം.

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടിക്കറ്റ്

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്കായി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറും വടക്കുമായി രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് പാർക്കിങ് സൗകര്യം.

സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കോറിഡോറിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ ഇ-റിങ് റോഡിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള അൽ നജ്മ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് എക്‌സിറ്റ് എടുക്കണം.

ദോഹ എക്‌സപ്രസ് വേയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇ-റിങ് റോഡിൽ നിന്ന് എക്‌സിറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് യു-ടേൺ എടുത്ത് റോഡ് അടയാള ബോർഡുകൾ പ്രകാരം സ്റ്റേഡിയം ഗേറ്റുകളിലെത്താം.

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ലോഞ്ച് ടിക്കറ്റ്

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ലോഞ്ച് ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വടക്കു ഭാഗത്തെ പാർക്കിങ്ങില്‌ എത്താൻ ഇ-റിങ് റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ റോഡിൽ അസാദ് ബിൻ എയ്ൻ അൽ ഫുറാത്ത് സ്ട്രീറ്റിനും മിസൈമീർ സ്ട്രീറ്റിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിലൂടെ എത്താം.

വിഐപികൾ

വിഐപികൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുള്ള പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ദോഹ എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ പടിഞ്ഞാറു വശത്തെ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള എഫ്-റിങ് റോഡിനും ഇ-റിങ് റോഡ് ജംക്‌ഷനും ഇടയിലുള്ള റോഡിലൂടെ എത്താം.

English Summary : Amir Cup Final 2021 to be played at Al Thumama Stadium