ഡിസൈനും കലയും ഫാഷനും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാൻ കർണാടക

ദുബായ് ∙ ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ (ഡി3) മാതൃകയിൽ ബെംഗളൂരു ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ കർണാടക പദ്ധതിയിടുന്നതായി മന്ത്രി അശ്വത്ഥ നാരായണ. ദുബായ് എക്സ്പോ വേദിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഡി3 സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതുതലമുറ ഡിസൈനും കലയും ഫാഷനും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഡി3 ആവിഷ്കരിച്ചത് 2013ലാണ്.



യുകെയിലെ വേൾഡ് ഡിസൈൻ കൗൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കിൽ ‍‍ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷനും (ഐഎസ്ഡിസി), ജെയിൻ സർവകലാശാലയും ചേർന്നാണ് ബെംഗളൂരു ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി സർക്കാരിനു മുന്നിൽ വച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ 100-150 ഏക്കറിലായി സ്ഥാപിക്കാനാണു ലക്ഷ്യം.

ബെംഗളൂരു ഡിസൈൻ ഫെസ്റ്റിവലും വർഷാവർഷം സംഘടിപ്പിക്കും. കോർപറേറ്റ് ഡിസൈൻ, മീഡിയ, പരസ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉൽപന്ന- സേവന കമ്പനികൾ, ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആരു ഭരിച്ചാലും കർണാടക വ്യവസായ അനുകൂലം: മന്ത്രി

ദുബായ്∙ സംസ്ഥാനം ആരു ഭരിച്ചാലും വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അനുകൂല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ് സർക്കാർ നയമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുബായ് എക്സ്പോയിലെ ഇന്ത്യ പവിലിയനിൽ കർണാടക വ്യവസായികളുടെയും സംരംഭകരുടെയും പാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആഗോള സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബെംഗളുരു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ അവിടെ ജോലി നോക്കുകയും താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ യുഎസിലെ സിലിക്കൺ വാലിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെംഗളുരുവിൽ ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



യുഎഇഇയിലെ സംരംഭകരെയും അദ്ദേഹം ബെംഗളുരുവിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനായി ക്ഷണിച്ചു. ഗൾഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കർണാടകയിൽ നിക്ഷേപത്തിനു തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ അവർ ബെംഗളുരുവിൽ ഓഫിസ് ആരംഭിക്കുമെന്നും അഡീ.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.ഇ.വി രമണ റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. നവംബർ 17 മുതൽ 19 വരെ ബാംഗ്ളൂർ ടെക് സമ്മിറ്റ് നടക്കുമെന്നും സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വൻ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നും ഐടി സെക്രട്ടറി മീര നാഗരാജ് പറഞ്ഞു.

സിറോധ സ്ഥാപകൻ നിഖിൽ കാമത്ത്, ഉഡാൻ സഹസ്ഥാപകൻ സുജീത്ത് കുമാർ, അക്സൽ സ്ഥാപകനും സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉപദേശകനുമായ പ്രശാന്ത് പ്രകാശ്, കെപിഎംജി ഡയറക്ടർ രോഹൻ നാഗ്പാൽ, സിക്കോയ ക്യാപിറ്റൽ എംഡി ജി.വി രവിശങ്കർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

