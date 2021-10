പാപുവ ന്യൂഗിനിക്ക് മുതലാണ് മുതല

ദുബായ് ∙ പാപുവ ന്യൂഗിനിയും മുതലയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം കലവറയിലെ പാത്രങ്ങളിലും കരകൗശല വിരുതുകളിലും കാണാം. കഴിക്കാനും കാണാനുമേറെ. കാണാക്കാഴ്ചകളിലേക്കും കൗതുകങ്ങളിലേക്കും സന്ദർശകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ രാജ്യാന്തര മേളയിൽ ആദ്യമായാണ് എത്തുന്നത്. കാഴ്ചകളുടെ അദ്ഭുതലോകവും വൻ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളുമാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു. ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാം. രാജ്യത്തെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങുകളിൽ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വമ്പൻ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾ. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിത താമസം, രുചികരമായ ഭക്ഷണം, നിക്ഷേപാവസരം, മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന രാജ്യം അടിമുടി മാറിയതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗോത്രവർഗത്തനിമകൾ, വൈവിധ്യങ്ങളേറെയുള്ള കാടുകൾ, വിശാല ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഭംഗിയേറിയതുമായ ചിത്രശലഭങ്ങളും അപൂർവമായ ട്രീ കങ്കാരുവുമുള്ള കാടുകളാണിവ. അത്യപൂർവയിനം പക്ഷികളെയും ആമകളെയും കാണാനാകും. കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വിശാല മേഖലയുമുണ്ട്.

ഒട്ടേറെ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം. കൃത്രിമത്വമില്ലാത്ത ഇവയ്ക്കു യുഎഇയിൽ വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. പാപുവ ന്യൂഗിനിയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് ഏറെപ്പേർക്കും അറിയില്ല. കാലത്തിനനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ മുഖഛായയും മാറി. ആദ്യം വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഒരുക്കം. കാടുകളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഗോത്രത്തനിമകളുമുള്ള മേഖലകളിലൂടെ സാഹസിക യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷണരീതികൾ, കലകൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാനാകും.

മുതലയെ രുചിച്ചറിയാം

പാപുവ ന്യൂഗിനിയിലെത്തിയാൽ മുതലയിറച്ചി കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഒരുതവണയെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാം. കോഴിയിറച്ചിയോടു സാമ്യം തോന്നാമെങ്കിലും രുചിയിൽ വളരെ മുന്നിലാണ്.

ചില മേഖലകളിൽ മാംസാവശ്യത്തിന് മുതലകളെ വളർത്തുന്നുമുണ്ട്. പാത്രങ്ങളിൽ പോലും മുതലയുടെ സ്വാധീനം കാണാം. മുതലത്തോൽ കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങളുമുണ്ട്.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പാപുവ ന്യൂഗിനിക്ക് ടൂറിസം രംഗത്ത് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു.

