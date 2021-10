നൂതന സംരംഭങ്ങളുമായി ജൈറ്റക്സിൽ ആർടിഎ ഡെലിവറി റോബട്ടുകൾ സജ്ജം, ആപ്പിലൂടെ പാർക്കിങ് ഫീസും

ദുബായ്∙ വാഹന ഉടമകൾക്ക് എസ്എംഎസ് അല്ലാതെ വാട്സാപ്പിലൂടെ പാർക്കിങ് ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്ന പുതിയ സംവിധാനം ആർടിഎ (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) ഒരുക്കുന്നു.

സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഡെലിവറി റോബട്ടുകളും റെഡി. ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ നൂതന സംരംഭങ്ങളാണ് ആർടിഎ ജൈടെക്സിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്..

സ്മാർട് പാർക്കിങ് ആപ് വഴിയാണ് വാഹന ഉടമകൾക്ക് പാർക്കിങ് ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നത്. ഇതിൽ ത്രിഡി മാപ്പ്, പാർക്കിങ് ടിക്കറ്റ് പുതുക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉണ്ട്.

മൾട്ടിലെവൽ പാർക്കിങ് കെട്ടിടങ്ങളിലും സ്മാർട് യാർഡുകളിലും തനിയെ പാർക്കിങ് ഫീസ് നേരിട്ട് ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനവും ആർടിഎ സജ്ജമാക്കി.

റോഡുകളുടെയും തിരക്കിന്റെയും മറ്റും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ രഹിത വാഹനവും, ഡെലിവറി റോബട്ടുകളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രിത ഡെലിവറി റോബട്ടുകളും വാഹനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ആർടിഎ ചാലഞ്ച് നടത്തിയിരുന്നു.

ചൈന, റഷ്യ, അമേരിക്ക, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ആറു കമ്പനികളാണ് ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും അടുത്തയാഴ്ച ഇതിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബായ് നഗരത്തിൽ ഡെലിവറി രംഗത്ത് വൈകാതെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.

വാഹനം സ്കാൻ ചെയ്താലുടൻ ഡിജിറ്റൽ പിഴ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഉപകരണം, വാഹന പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമിത ബുദ്ധി യന്ത്രങ്ങൾ, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും മറ്റും ബിഗ് ഡേറ്റിലൂടെ കണക്കാക്കി പ്രത്യേക റൂട്ടിൽ വാഹനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിലണ്ട്.



യാത്രക്കാർക്ക് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി യാത്രാ വഴികളും മറ്റും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളും, ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ടച്ച് സ്ക്രീനുകളും നോൽ പേ ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ നോൽ കാർഡ് തുടങ്ങിയവും ഉണ്ട്.

English Summary: RTA displays delivery robots primed and ready to drop at your door in GITEX 2021