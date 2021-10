ഓൺലൈൻ പഠന മറവിലും ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ

അബുദാബി∙ മധ്യപൂർവദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ 44% കുട്ടികളും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്വന്തം അശ്ലീല ചിത്രം ഓൺലൈനിൽ പങ്കുവച്ച 18–20 പ്രായക്കാരാണ് കൂടുതൽ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വി പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ. 200ലേറെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലാ കമ്പനികൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയാണ് വി പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ്. കോവിഡ് വെല്ലുവിളി ഇ–ലേണിങ്ങിലൂടെ മറികടന്നതിൽ ആശ്വസിച്ച രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഇംപാക്ട് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 54 രാജ്യങ്ങളിലെ 18–20 വയസ്സിനിടയിലുള്ള 5000ത്തിലധികം പേരും കുട്ടിക്കാലത്ത് ലൈംഗിക ചൂഷണം നേരിട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നു. ചിത്രങ്ങളും ദ‍ൃശ്യങ്ങളും അയച്ചുകൊടുത്ത് വശീകരിക്കുന്ന സംഘം പിന്നീട് ലൈവ് സ്ട്രീമിങിലെത്തി കുട്ടികളെ അനുകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് വി പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇയാൻ ഡ്രെനൻ പറഞ്ഞു.

ഓൺലൈൻ പഠനം വ്യാപകമായ കോവിഡ് കാലത്ത് ചൂഷണവും ഉയർന്നു. അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾക്കും തത്സമയ പ്രദർശനത്തിനുമായി പണം ചെലവാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇതു കുട്ടികളുടെ തുടർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ പലരും മടിക്കുന്നതാണ് ചൂഷകർ ആയുധമാക്കുന്നതും.

സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണം

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം, വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗ രീതി മനസ്സിലാക്കണം. സുരക്ഷാ, സ്വകാര്യതാ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ വിദഗ്ധോപദേശം തേടാം. വിഡിയോ, മ്യൂട്ട് എന്നിവ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ചതിയിലകപ്പെട്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടണം.

ചിത്രവും ദൃശ്യവും സൂക്ഷ്മതയോടെ

ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നൽകരുത്. ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ചിത്രവും ദൃശ്യവും ഓൺലൈനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം.

അപരിചിത സൈറ്റുകൾ

അപരിചിത സൈറ്റുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. അബദ്ധവശാൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ എത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽനിന്ന് പുറത്തുവരണം. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകരുത്.

ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കണം

സൈബർ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കണം. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കു കൂടി സ്വീകാര്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവബോധം നൽകണം.

തുറന്ന ചർച്ച

സൈബർ ലോകത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചീത്ത വശങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കണം. കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളുമായി പങ്കുവക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം. ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അതിൽപെടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം.

തടയാനുള്ള മാർഗം

∙ അപരിചിത സൈറ്റുകളിൽ പ്രവേശിക്കരുത്.

∙ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് വേർഡും പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

∙ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വരുന്ന അനാവശ്യ ലിങ്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക.

∙ വെബ്‌ സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോഴും ഡൗൺലോഡും ഇൻസ്റ്റോളും ചെയ്യുമ്പോഴും അതീവ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക.

∙ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

∙ ഓൺലൈൻ സുഹൃത്താവാനുള്ള അപേക്ഷ അവരെ പറ്റി നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കുക.

∙ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അപരിചിതരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

∙ നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകയറാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകാതിരിക്കുക.

∙ യുഎഇയിൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2.5 ലക്ഷം ദിർഹം (51.6 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയും 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവുമാണ് ശിക്ഷ.

ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവർ

∙ മധ്യപൂർവദേശം, വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ– 44%

∙ വടക്കേ അമേരിക്ക– 71%,

∙ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്– 65%

∙ ഓൺലൈനിൽ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായെന്ന്

സമ്മതിച്ചത് 34%

∙ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലൈംഗിക ഉപദ്രവം നേരിട്ടവർ 54%

പരാതിപ്പെടാം

∙ ടോൾഫ്രീ 800 2626

∙ എസ്എംഎസ് 2828

∙ ഇമെയിൽ aman@adpolice.gov.ae

∙ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയംവെബ് സൈറ്റ്: www.ecrime.ae

∙ ഫോൺ: 999, 80012, 116111

English Summary: Child sexual exploitation and abuse online has increased globally during the pandemic