വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കൊല്ലം സ്വദേശിനിക്ക് 24.47 ലക്ഷം രൂപ അബുദാബിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം

അബുദാബി ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കൊല്ലം ലക്ഷ്മിനട സ്വദേശി പൊന്നമ്മയ്ക്ക് 24.47 ലക്ഷം രൂപ (1.20 ലക്ഷം ദിർഹം) നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു. അബുദാബിയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായിരുന്ന പൊന്നമ്മ സ്വദേശി കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യവെ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതു കൈക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. 2019 നവംബറിലാണ് സംഭവം.

ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട 55കാരി നിത്യവൃത്തിക്കുപോലും പണമില്ലാതെ അബുദാബിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സഹായിക്കാമെന്നേറ്റ് ചിലർ രംഗത്ത് എത്തിയെങ്കിലും കോടതിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള തുക നൽകാനില്ലാത്തതിനാൽ ഇടയ്ക്കുവച്ച് അവർ പിന്മാറി.

പൊന്നമ്മയുടെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നസീം പെരുമ്പാവൂരാണ് സഹായത്തിനെത്തിയത്. അഡ്വ. അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ആമരി അഡ്വക്കറ്റസ് ആൻഡ് ലീഗൽ കൺസൽട്ടൻസിലെ അഭിഭാഷകൻ ബൽറാം ശങ്കർ മുഖേന നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ് അതോറിറ്റി ഇവർക്കു 20,000 ദിർഹം നൽകാൻ വിധിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം പോരെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രാഥമിക കോടതിയെ സമീപിച്ച ഇവർക്ക് 1.20 ലക്ഷം ദിർഹം നൽകാൻ വിധിയായി.

ഇതിനെതിരെ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി അപ്പീൽകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പ്രാഥമിക കോടതി വിധി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുക പൊന്നമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു കൈമാറി.

