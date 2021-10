ഐസിഎഫ് ദയാധനം സമാഹരിച്ചു; സിറാജ് നാളെ നാട്ടിലേക്ക്

റിയാദ്∙ വാഹനാപകടത്തിൽ 2 പേർ മരിച്ച കേസിൽ ദയാധനം (ബ്ലഡ്മണി) നൽകാനാവാതെ 5 വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കോഴിക്കോട് ഈങ്ങാപ്പുഴ എലോക്കര സ്വദേശി സിറാജ് പുതുപ്പാടി മോചിതനായി. ഐസിഎഫ് (ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ) 33 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചു നൽകി പുറത്തിറങ്ങിയ സിറാജ് ഇന്ന് നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കും.

തായിഫിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്ന സിറാജ് ഓടിച്ച വാഹനം ഇടിച്ച് 2 അറബ് വംശജരാണ് മരിച്ചത്. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മരിച്ചവർക്കുള്ള ദയാധനം 75 ലക്ഷം രൂപ സിറാജ് നൽകണമെന്നായിരുന്നു കോടതി വിധി. സിറാജിന്റെ നിർധന കുടുംബത്തിന് തുക കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാരുടെ സഹായംതേടി.

അദ്ദേഹത്തിെന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ഐ.സി.എഫ് സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി കോടതിയെയും ബന്ധുക്കളെയും സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദയാധനം 33 ലക്ഷം രൂപയാക്കി കുറച്ചു. ഐസിഎഫ് തുക സമാഹരിച്ച് നൽകിയതോടെ ജയിൽ മോചിതനായ സിറാജ് കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തിനും ഐ.സി.എഫിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary : Keralite Siraj Puthuppady freed from Riyadh jail after ICF paid the blood money