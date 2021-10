വൈദ്യുത മീറ്റർ സ്മാർടാവുന്നു

ദോഹ∙വർഷാവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ 49 ശതമാനം വൈദ്യുത മീറ്ററുകളും സ്മാർട് ആകും. മീറ്റർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾക്കുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയായി.

ഖത്തർ ജനറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ കോർപറേഷന്റെ (കഹ്‌റാമ) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 42 ശതമാനം വൈദ്യുത മീറ്ററുകളും സ്മാർട് ആണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് (ഐഒടി) അധിഷ്ഠിതമായുള്ള 6,00,000 സ്മാർട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി അനുസരിച്ച് 2022 രണ്ടാം പാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4,20,000 വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 2023 അവസാനത്തോടെ 6 ലക്ഷം മീറ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും.

സ്മാർട് മീറ്ററിന് നേട്ടങ്ങൾ ഏറെയാണ്. പുതിയ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രത്യേക ചെലവില്ല. കഹ്‌റാമയുടെ ടെക്‌നിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് വീടുകളിലും കമ്പനികളിലും നേരിട്ടെത്തിയുള്ള റീഡിങ്ങും ഒഴിവാക്കാം. കഹ്‌റാമ അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവാക്കാനോ ഡീ ആക്ടിവേറ്റാക്കാനോ ഉപഭോക്താക്കൾ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ വിദൂര സംവിധാനത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാനാകും. കുടിശിക വരുത്തിയാൽ വിഛേദിക്കാനും പണം അടച്ചാൽ 5 മിനിറ്റിൽ കണക്​ഷൻ സജീവമാക്കാനും കഴിയും.

ബിൽ അടയ്ക്കാനും സങ്കീർണമായ നടപടി ക്രമങ്ങളില്ല. നിലവിലെ പ്രീ-പെയ്ഡ്, പോസറ്റ്-പെയ്ഡ് താരിഫിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. കഹ്‌റാമയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ബിൽ തുക ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. കാലതാമസമില്ലാതെ വേഗത്തിൽ ബിൽ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

വൈദ്യുത ഉപയോഗം കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

പുതിയ മീറ്ററുകളുടെ വരവോടെ കഹ്‌റാമയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സഹായകമാകും.

