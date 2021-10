ലൂവ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ നാല് രാജ്യാന്തര പ്രദർശനങ്ങൾ

അബുദാബി∙ യുഎഇ സുവർണ ജൂബിലിയുടെയും ലൂവ്റ് അബുദാബി മ്യൂസിയത്തിന്റെ നാലാം വാർഷികവും പ്രമാണിച്ച് 4 രാജ്യാന്തര പ്രദർശനത്തിനു തുടക്കം ഫെബ്രുവരി 12 വരെ ഡ്രാഗൺ ആൻഡ് ഫീനിക്സ്, നവംബർ 18 മുതൽ മാർച്ച് 22 വരെ ആർട്ട് ഹിയർ 2021, ജനുവരി 6 മുതൽ ജൂൺ 4 വരെ വെർസെയ്ൽസ് ആൻഡ് ദ് വേൾഡ്, ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെ സീരീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്നീ പ്രദർശനങ്ങളാണ് ലൂവ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുക. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വാരാന്ത്യ കുടുംബ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങളും കയാക് സിനിമ പ്രദർശനങ്ങളും അരങ്ങേറും. ചൊവ്വ മുതൽ ഞായർ വര രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 6.30 വരെയാണ് പ്രവേശനം. തിങ്കളാഴ്ച അവധി. www.louvreabudhabi.ae സൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.

English Summary : Louvre Abu Dhabi announces four exhibitions for its new season