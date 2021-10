അബുദാബിയിൽ മക്കളുടെ സ്കൂൾ യാത്ര വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം

അബുദാബി∙ മക്കളുടെ സ്കൂൾ യാത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന സംവിധാനത്തിന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കമായി. തവക്കുൽ ആപ്പ് വഴി സ്കൂളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര നിരീക്ഷിക്കാം. ബസിൽ കയറുന്നതു മുതൽ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും എത്തുന്ന സമയം വരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാം.

സ്കൂൾ ബസ് സ്ഥിരം റൂട്ടിൽനിന്ന് മാറിയാലും നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൂടുതൽ നിർത്തിയിട്ടാലും സ്റ്റോപ്പ് മാറി കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയാലും ബസ് മാറി കയറിയാലും അറിയാനാകും. ക്ലാസിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന സംവിധാനവും ആപ്പിലുണ്ട്. ബസിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും സ്മാർട് റീഡിങ് എടുക്കുന്നതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന പ്രമേയത്തിലുള്ള സ്മാർട് പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ, സ്വകാര്യമേഖലയിലെ 6000ത്തിലേറെ ബസുകൾ ഡിജിറ്റൽവൽകരിച്ചു. ഷാർജ വിദ്യാഭ്യാസ അതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ എമിറേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്.

English Summary : New app launched in Abu Dhabi to track students journey to school