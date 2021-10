ഓൺലൈൻ ഇടപാട്: കരുതിയിരിക്കണം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സൈറ്റുകളെ

അബുദാബി∙ ക്രെഡിറ്റ്, ഡബിറ്റ് കാർഡ് മുഖേന ഓൺലൈൻ ഇടപാട് നടത്തുന്നവർ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് കാലിയാകും. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സൈറ്റുകളിൽ കാർഡ് വിവരം നൽകിയ മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ പേർക്കു വൻതുക നഷ്ടമായി.

യഥാസമയം ബാങ്കിനെ വിവരം അറിയിച്ച ഏതാനും പേർക്ക് മാസങ്ങൾ നീണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പണം തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയും അബുദാബിയിൽ നഴ്സുമായ ബിജുവിന് ഇത്തരത്തിൽ 2000 ദിർഹം (40,869 രൂപ) നഷ്ടമായി. മൊബൈലിൽ ബാങ്കിന്റെ സന്ദേശം എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ താൻ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്കിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അപ്പോഴേക്കും അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 2000 ദിർഹം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. തുക വീണ്ടുകിട്ടാൻ ഒരുമാസത്തിലേറെ ബാങ്കുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടേണ്ടിവന്നെന്ന് ബിജു പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകാർ ഇപ്പോൾ ഹൈടെക് രീതിയിലാണു തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതുമനസിലാക്കാതെ വ്യാജ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സൈറ്റുകളിൽ ഇടപാടു നടത്തിയവർക്കാണു നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്.

സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപാട് നടന്നാൽ മൊബൈൽ ആപ് വഴി കാർഡ് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കാം. ഉടൻതന്നെ ബാങ്കിനെ വിവരമറിയിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നും സൈബർ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ ഇടപാടിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യരുത്. സേവ് ചെയ്താൽ പിന്നീടുള്ള ഇടപാടിന് ഒടിപി (വൺടൈം പാസ് വേർഡ്) ചോദിക്കില്ല. ഇതും തട്ടിപ്പുകാർ മുതലാക്കും.

പരാതിപ്പെടാം

∙ ദുബായ്: ഫോൺ- 999, ടോൾഫ്രീ-8002626, എസ്എംഎസ് 2828.

∙ ഷാർജ: 065943228, സൈറ്റ്: tech_crimes@shjpolice.gov.ae.

∙ അബുദാബി: aman@adpolice.gov.ae, ഫോൺ: 80012, 11611

∙ വെബ് സൈറ്റ്: www.ecrime.ae.

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം

∙ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സന്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.‌

∙ അംഗീകൃത സൈറ്റിൽനിന്നു മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക.

∙ ഓൺലൈൻ ഇടപാടിനുവേണ്ടി 1000–2000 പരിധിയുള്ള പ്രത്യേക കാർഡ് കരുതുക.

∙ കൂടുതൽ തുകയുള്ള കാർഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ ഫോൺ, മേൽവിലാസം എന്നിവ മാറിയാൽ യഥാസമയം ബാങ്കിനെ അറിയിക്കണം.

∙ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ഓഫാക്കരുത്.

∙ പറ്റിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പരാതിപ്പെടുക.

സുരക്ഷിതമാണോ എങ്ങനെ അറിയും

എച്ച്ടിടിപിഎസ് (https://) എന്നു തുടങ്ങുന്നതും പൂട്ട് ചിഹ്നമുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഇടപാടാണ് സുരക്ഷിതം. ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റഡായി നൽകുന്നതിനാൽ കൃത്രിമം കുറവായിരിക്കും. വെറും http മാത്രമുള്ള സൈറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമല്ല. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി സാമ്യം തോന്നുന്ന സൈറ്റുകളുമുണ്ട്. പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നു ഉറപ്പുവരുത്താം.

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

മേൽവിലാസവും നമ്പറും മാറിയാൽ യഥാസമയം ബാങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.വിദേശയാത്രയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച കാർഡുകൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് പുതിയ കാർഡ് മാറ്റിവാങ്ങിക്കണം.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കംപ്യൂട്ടറും മൊബൈലുകളും സമയബന്ധിതമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സുരക്ഷാസോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംശയകരമായി എത്തുന്ന ഫോൺ വിളികൾക്കും എസ്എംഎസിനും ഇമെയിലും മറുപടി നൽകരുത്. വ്യക്തിഗത, ബാങ്കിങ് രഹസ്യ വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ പാടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് യഥാസമയം പൊലീസിൽ അറിയിക്കണം.

English Summary : Abu Dhabi police warns against using unsafe sites for monetary transactions