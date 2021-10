സഹായത്തിന്റെ മറവിലും തട്ടിപ്പ്

ദുബായ്∙'ഒരു കൈ' സഹായവുമായി എത്തി മറുകൈ കൊണ്ടു കീശ കാലിയാക്കി രക്ഷപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പുകാർ വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങി. മനഃപൂർവമല്ലെന്ന രീതിയിൽ ദേഹത്തു തുപ്പുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്തശേഷം ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നതിനിടെ പഴ്സും മൊബൈലും തട്ടിയെടുത്ത് ഓടുന്നതാണ് രീതി.

ജബൽഅലി വ്യവസായ മേഖലയിലും ഷാർജയിലെ ചിലയിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കു പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു സാധനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇരയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി.

സംഘത്തിലെ പലരെയും നേരത്തേ പിടികൂടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ചിലമേഖലകളിൽ വീണ്ടും സജീവമായെന്നാണു പരാതി. താമസക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ്, ഉർദു, അറബിക് ഭാഷകളിൽ ഷാർജ പൊലീസ് ഒരുമാസത്തെ ക്യാംപെയ്നു തുടക്കം കുറിച്ചു.

വിവിധ മേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി സിഐഡി ഡയറക്ടർ കേണൽ ഒമർ സുൽത്താൻ അബു അൽ സൂദ് പറഞ്ഞു. വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായെന്നും മറ്റും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ സീറ്റിൽ നിന്നു ലാപ്ടോപ്പും വിലപിടിച്ച മറ്റു സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പരിചയം ഭാവിക്കുന്ന അപരിചിതരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അപരിചിതരുടെ 'ലിഫ്റ്റ്' വേണ്ട

∙ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ 'ലിഫ്റ്റ്' വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുക. ടാക്സിയിൽ യാത്രചെയ്യുക.

∙ ബാങ്കുകൾ, എടിഎമ്മുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു പണമെടുത്ത് പരിസരം ശ്രദ്ധിക്കാതെ എണ്ണിനോക്കാതിരിക്കുക. പിൻനമ്പരുകൾ കാർഡിൽ എഴുതിവയ്ക്കുകയോ കാർഡുകൾ അലക്ഷ്യമായി എവിടെയെങ്കിലും വച്ചു പോകുകയോ അരുത്.

∙ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷയില്ലാതെ വലിയ തുകയുമായി യാത്രചെയ്യരുത്.

∙ വാഹനങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ച ശേഷം പാർക്ക് ചെയ്തു പോകാതിരിക്കുക. ഗ്ലാസ് മുറിച്ചുമാറ്റി മോഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത.

∙ പുരുഷന്മാർ ജോലിക്കുപോകുന്ന സമയം നോക്കി വീട്ടമ്മമാരെ പറ്റിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സേവനവാഗ്ദാനങ്ങളുമായോ സഹായം തേടിയോ എത്തുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണം.

English Summary : Sharjah Police alert people of tricks used by pickpockets and thefts from cars