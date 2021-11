ഓർമകളുടെ ജാലകത്തിനു ശേഷം സി.പി.അനിൽകുമാറിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാജിക്

ഷാർജ ∙ കഥകളുടെ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്നവർ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഏറെ. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് തന്നെ വിസ്മയം പകരുന്ന ചെറുകഥാകൃത്തുക്കൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് സി.പി.അനിൽകുമാർ. ‘ഓർമകളുടെ ജാലകം’ എന്ന ആദ്യ കഥാസമാഹാരത്തിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കഥാസാമാഹരമാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാജിക്. അതേക്കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നു:

എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥാസമാഹാരമാണ് കോട്ടയം ‘മാക്സ് ബുക്സ് ‘ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘അബ്സല്യൂട്ട് മാജിക്’. ഈ ശീർഷകത്തിലുള്ള ആദ്യ കഥയും പാർവതീചരിതം, സോഡാക്‌സ്, പുഷ്പജാലകം, ദമാസ്ക്കസ്, പ്രളയപങ്കിലം, തേൻവരിക്ക, ആയിരത്തൊന്നു രാവുകൾ എന്നീ എട്ടു കഥകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ കഥാസമാഹാരം. ഒരു കുഞ്ഞൻ ആണു ലോകത്തെയാകെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് വീട്ടകത്തിലേയ്ക്ക് മാത്രമായി ഒടുങ്ങിപ്പോയ ഏതാനം മാസങ്ങളിലാണ് ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ മിക്കവയും പിറന്നത് . കേസരി നായനാർ സ്മാരക പുരസ്‌കാരവും അസ്‌മോ പുത്തൻചിറ പുരസ്കാരവും നേടിയ 'അബ്സല്യൂട്ട് മാജിക്', മെഹ്ഫിൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയ 'ഡമാസ്കസ്' എന്നീ കഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡമാസ്കസ് എന്ന കഥ പ്രവാസത്തിന്റെ നോവ് മാത്രമല്ല പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു.



മൊയ്‌തീൻ എന്ന കഥാപാത്രം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. മൊയ്‌തീൻമാർ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ട്. മകൾ സേനയുടെ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ അയാൾ നടത്തുന്ന വിഫല ശ്രമങ്ങൾ കഥയുടെ നോവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. സിറിയയും ജോർദാനും മലയാള കഥകളിൽ വളരെ അപൂർവമായേ കടന്നുവരാറുള്ളു. ഡമാസ്കസ് നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കും. പ്രവാസ എഴുത്തുകളിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പശ്ചാത്തലം ഈ കഥയിൽ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു പതിഞ്ഞ പ്രവാസനോവും ക്ളീഷേ പ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കഥാസമാഹാരത്തിലെ പല കഥകളും കഥാപരിസരവും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായ ഇടങ്ങളാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ സൂഷ്മമായി ആ ഇടങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ദമാസ്ക്കസ് എന്ന കഥയിലെ ജോർദാനും സിറിയയും, ആയിരത്തിയൊന്നു രാവുകളിലെ ഇറാഖും ബസ്രയും ഇറാനും അതിർത്തികളും ജയിലും ജയിൽ ജീവിതവുമൊക്കെയും, പുഷ്പജാലകത്തിലെ ഡൽഹിയും ജീവിതങ്ങളും പലവിധമായ സൈക്കോളജിക്കൽ ടേമുകളും മറ്റ് അറിവുകളുമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ ഫലത്തിന്റെയും നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെയും തെളിവുകളാണ്. കഥകൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, 'അബ്‌സല്യൂട്ട് മാജിക്' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ള കഥകൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടവ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ അടിക്കുറിപ്പ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയായിരിക്കും എങ്കിലും പറച്ചിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈവിധ്യമാണ് പ്രധാനം. സമകാലിക മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി മുതൽ ആശയസംഘട്ടനം വരെ ഈ കഥകളിൽ വായിക്കാം.



വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയും ദൃശ്യകാഴ്ചപോലെയുള്ള കഥാപാത്രസൃഷ്ടിയും നവസ്വരത്തിന്റെ മുഴക്കവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന കഥകളാണ് അബ്‌സല്യൂട്ട് മാജിക് എന്ന സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. മനുഷ്യൻ ആവാതെ ധൈഷണിക തലത്തിൽ നിന്നും ഖനനം ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന പറച്ചിലിന്റെ വൈഭവം അനിൽകുമാറിന്റെ കഥകളിലും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കഥകളും ഒന്നിനൊന്നു നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയും വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവം നല്കുന്നവയുമാണ്. 'അബ്‌സല്യൂട്ട് മാജിക്' ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ ഹാൾ 7-നിലെ സീ4 ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ലഭ്യമാണ്.



