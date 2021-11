ബുർജ് ഖലീഫ മുതൽ എക്സ്പോയിൽവരെ ദീപാവലിത്തിളക്കം

نتمنى لكم ولكل أحبائكم يوم ديوالي سعيد! كل عامٍ وأنتم بخير من #برج_خليفة



May the festival of lights add radiance and shine to your lives. #BurjKhalifa wishes you a Happy Diwali pic.twitter.com/kwEjrsx6Yt