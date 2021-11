ആർഷ സുവിത്ത്  ലാലിന്റെ ഹിറൈത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

ഷാർജ ∙ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ ഓരോ വർഷവും ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികളുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഇതിനകം അഞ്ചോളം പേരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെളിച്ചംകണ്ടു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രകാശനത്തിനായി ഏറെ പേർ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഹിറൈത് എന്ന പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ദുബായ് ജെംസ് ഔർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആർഷ സുവിത്ത് ലാൽ:ചെറുപ്പം മുതലേ വായനയിലും എഴുത്തിലും എനിക്ക് വലിയ താൽപര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ അത്യാവശ്യം നന്നായി എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പൂർണപിന്തുണ എഴുത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരും കൂട്ടുകാരും എനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണു തരുന്നത്. എന്നെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശി, ബന്ധുക്കൾ, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുരുക്കന്മാർ ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് തരുന്ന പ്രോത്സാഹനം വളരെ വലുതാണ്. തൃശൂരിലെ കുന്നംകുളം ആണ് എന്റെ സ്വദേശം. എഴുത്ത് കൂടാതെ വായന, നൃത്തം കുക്കിങ് തുടങ്ങിയവയും എന്റെ ഹോബി ആണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദ്യമായി എന്റെ ഒരു കവിത പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചുവരുന്നത്. അതെനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകി. ഹിറൈഫ്' എന്ന 27 കവിതകൾ അടങ്ങുന്ന എന്റെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം ആഴമേറിയ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ആണ് അധികവും പറയുന്നത്. കൂടാതെ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും കവിതകളായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ സമാഹാരമായ 'ഹിറൈത്' ഈ മാസം 10ന് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിലാണ് പ്രകാശനം.

