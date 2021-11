ശാലു, കുഞ്ഞു ജീവൻ കാത്ത മാലാഖ; ആശുപത്രിയിൽ എത്തുവോളം സിപിആർ നൽകി

ദുബായ് ∙ തൊണ്ടയിൽ പാൽ കുടുങ്ങി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടുകാരിയായ നഴ്സിനോടുള്ള കടപ്പാട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാതെ റാന്നി സ്വദേശിനി ശിൽപ മേരി. കോട്ടയം കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശിയും ഷാർജ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ നഴ്സുമായ ശാലു ജോർജ് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രമാണ് കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

8 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുവോളം കുഞ്ഞിന് സിപിആർ നൽകി. കൃത്യസമയത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിചരണം നൽകിയതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നു ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു. ദുബായിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജെറിൻ ഫിലിപ്പിനും എൻജിനീയറായ ശിൽപയ്ക്കും 8ാം മാസത്തിലാണ് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്.

മാസം തികയാതെയുണ്ടായ കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി കുട്ടിക്ക് പാൽകൊടുത്തു കിടത്തുമ്പോൾ ഛർദിച്ചു. ശ്വാസതടസ്സവും ഉണ്ടായി. കുഞ്ഞിനെ തോളത്തുകിടത്തി പുറത്തു തട്ടുകയും മറ്റും ചെയ്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ശരീരം നീല നിറമാകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ശാലു ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനു സിപിആർ നൽകുകയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്കു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ലിഫ്റ്റിലും കാറിലും കുഞ്ഞിനു സിപിആർ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകൾ നേരിയ തോതിൽ അനങ്ങിത്തുടങ്ങി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സാധാരണനിലയിലായ കുഞ്ഞ്, കണ്ണുതുറന്നു പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി. സ്കാനിങ്ങും എക്സ്റേയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർപരിശോധനകൾക്കു വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിസ്റ്റർ ശാലു ആ സമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് കുഞ്ഞ് രക്ഷപെട്ടതെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.

ജീവിതം തിരിച്ചു തന്ന സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന് നിർദേശിച്ചതെന്നും ശിൽപ പറഞ്ഞു. അവസാന റൗണ്ടിൽ എത്തിയവരിൽ നിന്ന് 12ന് ലൈവായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ നികായി എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ് ജേതാവാകുക. മലയാള മനോരമ ഇത്തവണയും അവാർഡിൽ പങ്കാളികളാണ്. അറബിക്, ഫിലിപ്പീൻസ് വിഭാഗത്തിലും അവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട്.

(ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ കടന്ന അടുത്ത മത്സരാർഥിയെക്കുറിച്ച് നാളെ)

English Summary: Keralite nurse Shalu George in the final rounds of UAE Angel Award