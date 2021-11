വിരമിച്ച ശേഷവും പ്രവാസികൾക്കു യുഎഇയിൽ തുടരാം; വീസാ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

ദുബായ്∙ വിരമിച്ച ശേഷവും ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്കു യുഎഇയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന വീസാ പദ്ധതിക്ക് രാജ്യം അംഗീകാരം നൽകി. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണു സുപ്രധാന തീരുമാനം.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുഎഇ റോഡുകളിൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകളുടെ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശത്തിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.

ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വികസന പരിപാടികൾക്കായി ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് നയവും കാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതുവഴി മികച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് നയത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

