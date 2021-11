കാർ ഒട്ടകത്തിൽ  ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മലയാളിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി

ജിദ്ദ∙സൗദിയിൽ കാർ ഒട്ടകത്തിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച റിഷാദ് അലിയുടെ മൃതദേഹം മക്കയിലെ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ഖബറടക്കി.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് യാമ്പു ജിദ്ദ ഹൈവേയിൽ കാർ ഒട്ടകത്തിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണു മലപ്പുറം തുവ്വൂർ സ്വദേശി റിഷാദ് അലി മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഫർസീന ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ജിദ്ദയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ മൂന്നു വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ചികിത്സക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു. റിഷാദലിയുടെ നാട്ടുകാരനായ നൗഫലിന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യാമാതാവും സഹോദരനും മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗഫലിന്റെ ഭാര്യാമാതാവായ റംലയും കാർ ഡ്രൈവർ മലപ്പുറം പുകയൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഊഫും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്.

നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് റിഷാദലിയും കുടുംബവും ജിസാനിൽ നിന്നു ജിദ്ദയിലെത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നും നൗഫലിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മദീനയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

English Summary : Body of keralite Rishad Ali died in car accident buried in Saudi