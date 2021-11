ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ ആശ്രിതരുടെ ഇഖാമയും തവണകളായി പുതുക്കാം. മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്ക് ലെവി അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളിലെ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാണ്. ഒരു തൊഴിലുടമ തൊഴിലാളിയുടെ ഇഖാമ മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്കു പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഫീസ് , ഇഖാമ റിന്യൂവൽ ഫീസ് , ആശ്രിത ലെവി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മൂന്ന് മാസത്തേക്കായിരിക്കും അടക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് ജവാസാത്ത് അറിയിച്ചു.

English Summary : In Saudi dependent levy can also be paid in installments