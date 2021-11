സൗദിയിൽ തൊഴിൽ കരാർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം തൊഴിൽ വീസ

ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ തീരുമാനവുമായി മന്ത്രിസഭ. തൊഴിൽ കരാർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം തൊഴിൽ വീസ ഇഷ്യു ചെയ്ത് നൽകിയാൽ മതിയെന്നടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്.

സ്വദേശിയും വിദേശിയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് , സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മന്ത്രാലയമായിരിക്കണം തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള കരാർ ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് , കരാറിന്റെ റജിസ്ട്രേഷനും ഡോക്യുമെന്റേഷനും മുതൽ കരാർ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അംഗീകൃത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി തൊഴിലുകളുടെയും ശമ്പളത്തിന്റെയും ഡാറ്റ നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം.



തൊഴിൽ കരാറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ജോലി ആവശ്യത്തിനായി എൻട്രി തൊഴിൽ വിസ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു .

English Summary : Saudi to issue work visa only to those who have an employment contract