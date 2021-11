സൗദിയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നടത്തുന്നവർക്ക് 10 വർഷം തടവ്

ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് പത്തു വര്‍ഷം വരെ തടവും 20 ലക്ഷം റിയാല്‍ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നല്‍കാന്‍ അധികാരമുള്ള ഏക വകുപ്പ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ്. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളും ഉണര്‍ത്തലുകളും നിയമ ലംഘനമാണ്.

English Summary : Saudi weather buffs could face jail, fines in ban on unofficial forecasting