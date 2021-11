വേർപിരിയൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സയാമീസ് ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ റിയാദിലേക്ക്

ജിദ്ദ∙ സയാമീസ് ഇരട്ടകളായ സൽമയും സാറയും ശസ്ത്രക്രിയക്കായി റിയാദിലേക്ക്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സയാമീസ് ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടപ്പാക്കുന്നത്.

തലകൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി പഠിക്കാനും വേർപിരിയൽ ഓപറേഷന്റെ സാധ്യത പരിഗണിക്കാനുമായാണ് നാഷനൽ ഗാർഡ് മന്ത്രാലയത്തിലെ കിംഗ് അബ്ദുല്ല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവരെ എത്തിക്കുക. ശേഷമായിരിക്കും ശസ്ത്രക്രിയ.



റോയൽ കോർട്ട് ഉപദേശകനും സയാമീസ് ഇരട്ടകളെ വേർപിരിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ മെഡിക്കൽ സംഘ തലവൻ ഡോ: അബ്ദുള്ള അൽ റബീഅയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും പരിശോധനകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും നടക്കുക .

English Summary: Saudi Arabia flies in conjoined twins for possible separation surgery