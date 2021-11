ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദഗ്ധർക്കും പ്രതിഭകൾക്കുമെല്ലാം പൗരത്വം നൽകാൻ സല്‍മാന്‍ രാജാവ് അനുമതി നല്‍കി.

സൗദിയില്‍ വികസനം ശക്തമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനായി വിഷന്‍ 2030 പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായി മെഡിക്കല്‍, ശാസ്ത്രം, സാംസ്‌കാരികം, സ്‌പോര്‍ട്‌സ്, സാങ്കേതികം, മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് പൗരത്വം അനുവദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് രാജാവ് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.



വിശിഷ്ട പ്രതിഭകള്‍ക്കും വിദഗ്ധര്‍ക്കും അപൂര്‍വ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുമായിരിക്കും പൗരത്വം നൽകുക.



എണ്ണ വരുമാനം ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ മുന്‍കൈയെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പരിഷ്‌കരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഭകള്‍ക്കും വിദഗ്ധര്‍ക്കും സൗദി പൗരത്വം അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

English Summary : Saudi Arabia to give citizenship to highly skilled foreigners for the first time