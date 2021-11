അറബ് കപ്പ് മത്സര ദിനങ്ങളിൽ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരുടെ യാത്ര ക്രമീകരിക്കണം

ദോഹ∙ഫിഫ അറബ് കപ്പ് മത്സര ദിനങ്ങളിൽ ഗതാഗത തിരക്കേറുമെന്നതിനാൽ മത്സരം നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സെൻട്രൽ ദോഹയിലുമുള്ള കമ്പനികൾ ഇക്കാലയളവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബിസിനസ് യാത്രകളും കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി.

30 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ അൽഖോറിലെ അൽ ബെയ്ത്, ദോഹയിലെ അൽ തുമാമ, അൽ റയാനിലെ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി, എജ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റി, ദോഹ കോർണിഷിലെ റാസ് അബു അബൗദ് എന്നീ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ ജോലി ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ഓഫിസുകളിലേക്കോ ക്രമീകരിക്കണം.

ജീവനക്കാർക്ക് വാർഷിക അവധിയും അനുവദിക്കാം. സ്വകാര്യ കാറുകൾക്ക് പകരം പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കാറിൽ ഒരുമിച്ചോ സൈക്കിളിലോ നടന്നോ ഓഫിസിലെത്താൻ ജീവനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

തിരക്കു കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തന സമയം ക്രമീകരിക്കണം. നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പകരമായി വിഡിയോ, ടെലിഫോൺ അപ്പോയ്മെന്റുകൾ അനുവദിക്കണം. തിരക്കു കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ വേണം വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ. മറ്റ് ബിസിനസുകാരുമായി ഡെലിവറി സമയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. പ്രാദേശിക വിതരണക്കാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ദീർഘനാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ വേണം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ.

കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് യാത്രകളും യോഗങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കു കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോ, ടെലിഫോൺ യോഗങ്ങൾ ചേരുകയോ ചെയ്യണം. പ്രവർത്തന ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും വിതരണക്കാരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും കൃത്യമായി അറിയിക്കുകയും വേണം.

ഗതാഗത സൗകര്യം അറിയാൻ ആപ്പും വെബ് പേജും

ദോഹ∙അറബ് കപ്പിനെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകാൻ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പും പ്രത്യേക വെബ് പേജും തയാർ.



മത്സര ഷെഡ്യൂൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, ഖത്തറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ, പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, യാത്രാ കാർഡുകൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാസമയം https://www.qatar2022.qa/en/transport എന്ന വെബ്‌പേജിലൂടെയും Hay'ya to FAC21 എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും അറിയാം. ഇതിനു പുറമേ സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കും ഖത്തറിന്റെ വിനോദ, സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം സഞ്ചരിക്കാം.

ഹയ കാർഡ് (ഫാൻ ഐഡി) ഉള്ളവർക്ക് മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസ്, എജ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റി ട്രാം, ടൂർണമെന്റ് ബസ് സർവീസുകൾ എന്നിവയിൽ യാത്ര സൗജന്യമാണ്. ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഹയ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.

English Summary: Companies must execute a suitable business travel plan during the Arab Cup