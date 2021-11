കോർണിഷിൽ ലോകകപ്പ് രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക

ദോഹ∙ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകരിൽ ലോകകപ്പ് ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകകൾ ദോഹ കോർണിഷിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങി.

ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയും ഖത്തർ സംഘാടക സമിതിയും ചേർന്നാണ് ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ, ജർമനി, ബൽജിയം, ഡെൻമാർക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ആതിഥേയ രാജ്യമായ ഖത്തറിന്റെ പതാകയുമുണ്ട്. യോഗ്യത നേടുന്ന മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പതാകകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉയരും.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഖത്തറിലെ സ്ഥാനപതിമാരും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹസൻ അൽതവാദിയും ഖത്തർ ഫുട്‌ബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മൻസൂർ അൽ അൻസാരിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary : Flags of the nations qualified for the 2022 World Cup are raised on the Doha Corniche