കുവൈത്തിൽ സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ പിഴ വർധിപ്പിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വിട്ടു

കുവൈത്തി സിറ്റി∙ സ്വദേശികൾക്ക് നിർദിഷ്ട ആനുപാതം ജോലി നൽകാത്ത സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ചുമത്തുന്ന പിഴ വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശം മാൻപവർ അതോറിറ്റിയിലെ നാഷനൽ ലേബർ വിഭാഗം സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷനു കൈമാറി. പ്രസ്തുത നിർദേശം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത തോത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രസ്തുത പിഴ തുക വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശമാണ് അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് പുറമേ സർക്കാർ അലവൻസും നൽകാറുണ്ട്.



പൊതുമേഖലയിൽ സമാന തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി സ്വീകരിച്ചാലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനാണ് അത്. അതേ സമയം സ്വദേശികൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിൽ വിമുഖതയുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളാലാണ് ചില തൊഴിലുടമകൾ സ്വദേശികളെ സ്വീകരിക്കാത്തത്. സ്വദേശിവൽകരണത്തിനുള്ള സർക്കാർ നടപടികളെ പിറകോട്ടു വലിക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത സമീപനമെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാലാണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പിഴ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം. അതിനിടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ക്രമക്കേടിലൂടെ നേടുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

English Summary : Kuwait to increase fines imposed on private companies which do not employ nationals.