ഖത്തറിൽ പ്രാദേശിക പച്ചക്കറി വിൽപന കുതിച്ചുയർന്നു

ദോഹ∙നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിപണന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റഴിച്ചത് 1,305 ടൺ പ്രാദേശിക പച്ചക്കറികൾ. പ്രീമിയം ഖത്തരി വെജിറ്റബിൾസ്, ഖത്തർ ഫാംസ് എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കീഴിലാണ് ഇത്രയധികം പച്ചക്കറികൾ വിറ്റത്. പ്രീമിയം ഖത്തരി വെജിറ്റബിൾസിന് കീഴിൽ 609 ഖത്തർ ഫാംസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ 696 ടൺ പച്ചക്കറികളുമാണ് വിറ്റത്.

വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തിലാണ് രണ്ടു വിപണന പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കിയത്.

പ്രാദേശിക കർഷകർക്ക് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നേട്ടം.

2017 ൽ 16 പ്രാദേശിക ഫാമുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിപണന പദ്ധതികൾ തുടക്കത്തിൽ അൽമീറ ശാഖകളിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും പ്രാദേശിക പച്ചക്കറികളുടെ ജനകീയത വർധിച്ചതോടെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, കാരിഫോർ, ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും കൂടി വിപണനം വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Sales of local vegetables increase 60% in three years in Qatar