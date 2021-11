നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധം യുഎഇ ഉറപ്പാക്കും

അബുദാബി∙ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിന് യുഎഇ വിദേശനയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ, രാജ്യാന്തര സഹകരണ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽമാരാർ പറഞ്ഞു. സംഘർഷങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സഖ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് യുഎഇ.

പ്രാദേശിക സ്ഥിരത വളർത്തുന്നതിനും നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും രാജ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. മേഖലയിലെ പിരിമുറുക്കം കുറച്ച് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുമുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അറബ്-ഇസ്രായേൽ സമാധാന കരാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും എതിരല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതേസമയം ഇസ്രയേൽ–പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ യുഎഇയുടെ മുൻ നിലപാടിൽ ‍മാറ്റമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : UAE never uses force as a tool of foreign policy, says minister