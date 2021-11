മക്ക സൗരോർജത്തിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ഗ്രീൻപീസ്

മക്ക∙ ആരാധനാലയങ്ങൾ സൗരോർജത്തിലേക്കു മാറി കാർബൺ മലിനീകരണം തടയാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കു മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിനു നേതൃത്വം നൽകാനാകുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ഗ്രീൻപീസ്. മസ്ജിദുൽ ഹറം പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളികളിൽ സൗരോർജം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗ്ലാസ്ഗോ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ ഗ്രീൻപീസ് സമർപ്പിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മധ്യപൂർവദേശ, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വലിയ 10 പള്ളികളിൽ സൗരോർജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ വർഷത്തിൽ 12,025 ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. മദീനയിൽ മാത്രം 3199 ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തടയാം.

സൗരോർജ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മദീനാ പള്ളിയിൽ പ്രതിവർഷം 3,75,420 ഡോളറും ഡമാസ്കസിലെ ഉമയ്യദ് മസ്ജിദിൽ 373,200 ‍ഡോളറും ജോഹന്നാസ്ബർഗിലെ നിസാമിയെ മോസ്‌കിൽ 9,493 ഡോളറും ലാഭിക്കാം. മദീനാ പള്ളിയിൽ സോളർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കാൻ 31 ലക്ഷം ഡോളർ ചെലവാകുമെങ്കിലും 8 വർഷത്തിനകം അവ തിരിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രീൻപീസും ഉമ്മ ഫോർ എർത്തും ചേർന്നാണ് ദ ഗ്രീൻ മോസ്‌ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary: World's largest mosque in Makkah could lead green charge under solar power plan